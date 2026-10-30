Detienen a secretaria del Bienestar de Uruapan

Como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentó una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Con esta captura, suman ya 34 personas detenidas relacionadas al magnicidio del presidente municipal independiente, incluido el autor material, el responsable de fabricar, coordinar y orquestar el asesinato, así como otros funcionarios del gobierno del Movimiento del Sombrero, confabulados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para perpetrar el crimen.

Detención

Con relación a la detención de la secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, la FGE expuso que la acción se realizó durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, donde agentes de la FGE ejecutaron una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial con el respaldo de elementos de la SSP.

Dijo que como resultado de esta intervención, se hizo efectiva la orden de aprehensión y la investigada fue puesta a disposición de la jueza de Control que la requiere, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.