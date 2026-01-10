Detienen a secretaria particular de Quiroz

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron este viernes a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la mujer fue detenida en la colonia Centro de la localidad y se le vincula con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado durante las festividades del Día de Muertos.

Tras su detención en el Despacho de la Presidencia Municipal, la mujer fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para ser presentada ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

Ligada al asesinato de Carlos Manzo

“Se fue mi líder y mi amigo”, escribió Yesenia Méndez Rodríguez, en su muro de Facebook, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Dos meses después del fatídico atentando en el centro de la localidad michoacana, la secretaria particular de Manzo y de la actual alcaldesa Grecia Quiroz está detenida por su presunta implicación en el caso.

De acuerdo con las investigaciones de las Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Méndez Rodríguez habría filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planearon el asesinato del fundador del movimiento de “El Sombrero”.

Tras la muerte de Carlos Manzo, Yesenia Méndez quedó como encargada de despacho del municipio de Uruapan, hasta que fue Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue nombrada por el Congreso del estado como la presidenta municipal sustituta.

“Muy contentos, muy agradecidos con el público con los ciudadanos que están el día de hoy aquí que nos están acompañando. Somos un gobierno muy independiente muy incluyente. Los invitamos a disfrutar un momento ameno con la familia”, dijo la funcionaria al ser entrevistada horas antes del asesinato de Carlos Manzo, durante el Décimo Octavo Festival de Velas realizado en el centro de Uruapan.

Al momento suman 15 personas detenidas por este caso que sacudió al país en noviembre del año pasado.