Detienen a seis en narcolancha en Acapulco

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a seis personas a bordo de una “narcolancha” y les aseguraron aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína, durante un operativo de vigilancia al sur de Acapulco, Guerrero.

Según el comunicado de la Marina, la embarcación fue localizada a unas 460 millas náuticas, equivalentes a 851 kilómetros al sur de Acapulco. En ella viajaban tres personas de nacionalidad mexicana y tres ecuatorianos.

Decomiso

Durante la inspección, el personal naval encontró 39 bultos con paquetes que contenían la presunta droga, además de 49 bidones con aproximadamente dos mil 450 litros de combustible.

La Marina también aseguró la embarcación, que contaba con tres motores fuera de borda, así como tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.