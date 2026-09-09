Detienen a trabajadora de Tecate con metanfetamina

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, ciudadana mexicana, al intentar cruzar casi 70 kilos de metanfetamina en la frontera.

La Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de California, informó que el 26 de agosto “fue arrestada y acusada de importación de sustancias controladas”.

Según la denuncia, “agentes de Aduanas y Protección Fronteriza descubrieron 153 libras (casi 70 kilos) de metanfetamina ocultas en un compartimento no original debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero del Nissan Rogue 2020 que conducía mientras solicitaba la entrada a Estados Unidos en el puerto de entrada de Tecate”.

En el portal de Transparencia se identifica a Ortega Olazagasti como empleada activa de la administración del alcalde Román Cota Muñoz. Presuntamente la detenida colabora en el departamento de Justicia Cívica del Ayuntamiento de Tecate.