Detienen a tres por asesinato de normalista

A casi dos meses del asesinato de José Antonio Salgado Aparicio, estudiante de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal”, de El Mexe, en el estado de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) dio a conocer la detención de tres hombres presuntamente relacionados con este crimen, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Francisco Fernández Hasbún, las investigaciones por el asesinato del estudiante, originario de Huehuetla, permitieron identificar y detener a los probables responsables. El cuerpo del joven fue localizado sin vida el pasado 7 de septiembre en un camino de terracería conocido como “El Rinconcito”, cercano a la escuela normal.

En su momento, sus compañeros dieron a conocer que el joven presentaba lesiones presuntamente ocasionadas por arma blanca, lo que generó indignación entre la comunidad estudiantil.

Tras las investigaciones, las autoridades informaron que elementos de la División de Investigación ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los tres hombres.