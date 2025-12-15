Detienen a un hombre con hidrocarburo ilegal en operativo

Eduardo “N”, de 34 años, fue detenido en posesión de 14 garrafas de 20 litros con hidrocarburo de dudosa procedencia, durante un despliegue de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron cuando elementos estatales realizaban acciones del Operativo Sur sobre la carretera San Andrés-Palpan, en la localidad Tepehuajes, donde detectaron un vehículo Nissan Versa, modelo 2022, color blanco, cuyo conductor mostró una actitud sospechosa y evasiva al notar la presencia policial.

La policía dio alcance a la unidad y le marcaron el alto. Tras efectuar una revisión de seguridad, localizaron en los asientos traseros y en la cajuela un total de 14 garrafas de 20 litros que contenían aparente combustible de procedencia ilegal.

Al solicitarle que acreditara la legal posesión del hidrocarburo, no pudo comprobar su origen, por lo que fue informado que el transporte de hidrocarburo de dudosa procedencia constituye un delito y posteriormente detenido.

El detenido, junto con el vehículo y el combustible asegurado, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.