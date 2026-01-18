Detienen a uno de los 10 más buscados por el FBI

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que derivado de trabajos de inteligencia e intercambio de información con el FBI, fue detenido Alejandro R.C., uno de los 10 prófugos más buscados y por el que se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares para su captura.

El secretario de seguridad detalló que elementos de la SSPC y de la FGR, realizaron un operativo en Pachuca, Hidalgo, donde finalmente fue aprehendido el hombre, quien cuenta con orden de arresto con fines de extradición.

Rosales Castillo es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en EE. UU., por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Por su parte, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció la cooperación, colaboración y la coordinación entre ambos países para llegar a “resultados tangibles”.