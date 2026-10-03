Detienen al “Capitán Sol” en Zapopan

La Secretaría de Marina informó de la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por delitos en materia de hidrocarburos.

A través de redes sociales, la dependencia detalló que la captura se realizó en Zapopan, Jalisco, en colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) con “trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional”.

Fue ubicado al interior del exclusivo fraccionamiento Villa Verona de Zapopan, donde las viviendas de lujo llegan a costar hasta 17 millones de pesos (mdp), según portales inmobiliarios de Jalisco. Fue sorprendido en short y playera por los elementos federales y según autoridades, no opuso resistencia a su detención.

Miguel Ángel “N”, conocido como “Capitán Sol” se le acusa de ser el principal operador de la red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira, Tampico y Guaymas; además de fungir como enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Será enviado al Altiplano

Por lo que fue trasladado vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca para ser ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue puesto a disposición del juez federal que lo requiere.

Durante meses, el exmarino alimentó la imagen de un operador capaz de moverse entre contactos, puertos y oficinas sin ser alcanzado.

No obstante, la noche del jueves el cateo en Zapopan rompió esa narrativa y finalmente fue capturado tras un año prófugo.

Alistan audiencia

Será hasta el domingo cuando el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol” o “Fantasma”, sea presentado ante un juez en audiencia de imputación por su presunta participación en la red de huachicol fiscal de “Los Primos”.

Fuentes judiciales adelantaron que la diligencia está programada para mañana en hora por definir.

La audiencia inicial será privada y por videoconferencia en conexión con el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.

Mientras tanto, el exmarino permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en espera de que se resuelve su situación jurídica.

Tras ser detenido en Zapopan, Jalisco, elementos de la Armada y de la FGR trasladaron al capitán retirado al Centro Federal de Reinserción Social “Cefereso” número 1, Altiplano, al que fue ingresado antes del mediodía de este viernes bajo un operativo vía terrestre implementado por unidades de la Armada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).