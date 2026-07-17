Detienen al exgobernador de BC, Ernesto Ruffo

La Fiscalía General de la República informó vía redes sociales que “como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto Ruffo Appel, la cual fue cumplimentada en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSPC”.

Megadecomiso de combustible en 2025

La FGR señala a Ernesto Ruffo Appel de formar parte de una red criminal dedicada a la delincuencia organizada y al contrabando de combustibles a gran escala.

De acuerdo con las investigaciones federales, el exgobernador operaba a través de la empresa energética Ingemar S.A. de C.V., de la cual es fundador y socio. El modus operandi consistía en introducir de forma masiva gasolina y diésel al país sin reportar los volúmenes reales de importación, evadiendo miles de millones de pesos en impuestos aduanales, una modalidad delictiva bautizada por las autoridades como huachicol fiscal.

El caso que implicó a Ruffo Appel con el huachicol está ligado a un decomiso sin precedentes. En julio de 2025, la Fiscalía logró conectar la logística de su empresa con el mega-aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita, los cuales estaban ocultos en más de cien ferrotanques en el estado de Coahuila.

PAN confía que aclarará señalamientos

Por lo anterior, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, confío en que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, aclarará los señalamientos de la FGR en su contra y lamentó que dicha instancia no actúe con la misma celeridad contra los gobernadores morenistas Marina del Pilar y Rubén Rocha, contra quienes hay pruebas contundentes.

Somos México exige liberación inmediata

Por su parte, Somos México calificó como “arbitraria e ilegal” la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel y exigió la liberación inmediata de quien también es miembro de su Consejo Consultivo.

El partido rosa aseguró que Ruffo Appel ya explicó detalladamente ante las autoridades y ante los medios de comunicación “lo irracional e inconsistente de tales acusaciones”, dijo, “puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía”.

Ernesto Ruffo Appel es de los llamados panistas de cepa. Encabezó a los llamados “Bárbaros del Norte”, que fueron varios empresarios que revitalizaron al PAN en los años 80 y 90 para ganar diferentes contiendas estatales ante la hegemonía del PRI.

Ruffo Appel fue el primer político de oposición que ganó una gubernatura siendo panista en Baja California en 1989, que muchos identifican como la concertación, que fue un acuerdo entre el PRI, su entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y la oposición, para reconocer las victorias opositoras después de 1988.