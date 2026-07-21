Detienen al M4, operador del CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido José Guadalupe Ahumada Villegas “M4”, identificado como un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la captura de “El Jardinero”.

Además de “M4” fueron detenidas nueve personas más, luego de que elementos del gabinete de Seguridad llevaran a cabo siete cateos en Nayarit; mismos que están vinculados a una célula del grupo criminal que operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con la información emitida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la organización está relacionada con secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos.

En la operación se aseguraron armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación, y se llevó a cabo mediante los trabajos de inteligencia e investigación, ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.