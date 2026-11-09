Detienen al “R2”, implicado en el asesinato de Manzo

Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, quien resultó herido durante el operativo y recibe atención médica.

El sujeto es identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en la entidad y Michoacán. También fueron detenidas otras 19 personas.

Elementos de Inteligencia Naval y de Operaciones Especiales en apoyo y coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), repelieron una agresión armada en un restaurante en Guadalajara, donde resultó herido el “R2”, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo.

Además, un elemento naval terminó lesionado a la altura de la tibia y recibe atención hospitalaria.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, manifestó que durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” sufrió una lesión, por lo que recibe atención médica. “La información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones”.

Detalló que la localización fue resultado de trabajos de inteligencia del CNI y de información compartida por la Administración de Control de Drogas (DEA).

Caen “La Pocha” y su hijo “El Nazi” en Tamaulipas

Así también, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres órdenes de cateo de manera simultánea en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí fueron detenidos Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y su hijo, “El Nazi”, presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN).

García Harfuch informó que Gerardo Javier “N” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

En tanto su hijo, alias “El Nazi”, es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de “Las Tropas del Infierno”, estructura operativa de esta organización criminal.