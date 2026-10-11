Detienen al Tofis, exalcalde de Jamay

El exalcalde del municipio de Jamay, Jalisco, y exdiputado local jalisciense, Juan Luis Aguilar García “Tofis”, fue detenido.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), agentes de la Policía Federal Ministerial lo arrestaron en la colonia Las Huertas, localizada en dicho municipio de Jalisco, la mañana del pasado 9 de octubre.

Al momento de esta detención, portaba una playera gris, pants azul marino, sudadera gris y tenis deportivos negros.

La última actualización acerca de la ubicación del exfuncionario es “En traslado” a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara por elementos del Ministerio Público.

Cabe decir que es desconocida la causa debido a la cual lo arrestaron. Su última publicación en redes sociales es que hashtag “#FuerzaTofis”.

Aguilar García fue elegido como alcalde de Jamay de 2018 a 2021 y fungió como legislador local por el distrito 15 de Jalisco y Movimiento Ciudadano (MC) de 2021 a 2024. Actualmente se desempeñaba como director del Área de Financiamiento Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) jalisciense.