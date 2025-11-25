Detienen criminales acusados de tráfico

Autoridades federales ejecutaron 15 órdenes de cateo en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Morelos y Puebla, para desarticular una célula delictiva vinculada con homicidios, narcomenudeo y tráfico de armas.

Los efectivos detuvieron a 15 personas, de las cuales seis cuentan con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, son integrantes de una célula delictiva relacionada con diversos delitos; homicidios, extorsión y narcomenudeo.

De acuerdo con las investigaciones, entre los detenidos se encuentran los líderes de esta célula, Isaí Gabriel Armendáriz Franco, de 34 años, “Carnal” e Ignacio Ramírez Pelayo de 44 años, “Pelayo”.

Bajo resguardo

Se aseguraron dos kilos de cocaína, tres mil dosis de droga, dos armas largas, cinco armas cortas, cartuchos, 14 vehículos de alta gama, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, nueve básculas grameras, un chaleco táctico, dos cargadores, equipos de radiocomunicación y cómputo, además de dinero en efectivo y 14 inmuebles.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).