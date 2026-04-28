Detienen “El Shimon”, líder de Los Malportados

Un hombre identificado como Adrián, de 25 años, “El Shimon”, señalado por autoridades capitalinas como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo Los Malportados, fue detenido en calles de la colonia “El Jagüey” en la alcaldía Azcapotzalco, en posesión de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo.

De acuerdo con reportes de inteligencia, “El Shimon” estaría relacionado con la venta y distribución de narcóticos en la colonia El Jagüey, además de presuntamente participar en el cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas de la zona poniente de la capital.

Las autoridades también señalaron que el detenido ya contaba con un antecedente ante el Ministerio Público (MP) por delitos contra la salud en 2022. Tras su captura, fue puesto a disposición del agente ministerial, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.