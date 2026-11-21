El Gabinete de Seguridad mexicano informó la detención en Cancún, Quintana Roo, de Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos. En redes sociales, las autoridades federales detallaron que “Pancho” es señalado por autoridades estadounidenses por su participación en una red de tráfico de cocaína entre ambos países. Según las investigaciones, el presunto traficante de drogas y armas ingresó a territorio mexicano en 2021 utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades. Hoy, a cinco años de su ingreso a México, Francisco Gerardo fue detenido por elementos de la Semar, en coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR).