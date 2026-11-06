Detienen en Colombia a juez mexicano Luis Benítez

Luis Benítez Alcántara, el juez federal arrestado en Colombia por presuntamente recibir un soborno de 2 millones de dólares del narco, tiene una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Hizo carrera judicial al desempeñarse como oficial judicial, actuario judicial y secretario en diversos juzgados y tribunales federales de la Ciudad de México.

Hasta antes de ser detenido por solicitud del gobierno de los Estados Unidos, Benítez Alcántara fungía como juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

Su nombre aparece en el directorio de la página oficial del Órgano de Administración Judicial (OAJ), como juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Reclusorio Sur.

Benítez Alcántara estuvo a cargo del caso de extradición de Andrew Clark, un canadiense identificado como el número dos del exatleta olímpico, Ryan James Wedding, presunto operador del Cártel de Sinaloa, quien obtuvo se libertad.

También le tocó conocer del caso de Grupo Herdez contra un despacho jurídico que simulaba litigios laborales para extorsionar a grandes empresas.