﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Detienen en EE. UU. a regidor de Río Bravo

Agosto 21 del 2025

Cinco residentes del Valle del Río Grande han sido acusados de fraude electrónico en un esquema que involucra el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), entre ellos, Bernardo Gómez Guajardo, actual regidor por el Partido Acción Nacional en Río Bravo.

El fiscal federal Nicholas Ganjei dio a conocer que los detenidos son propietarios de pequeñas empresas y están acusados de fraude en solicitud de préstamos durante la pandemia.

Las autoridades arrestaron a Sandra Pope Solís, de 60 años, quien reside en Rancho Viejo, y Lesley Chávez de 42, quien radica en Edinburg, Texas, esta última, esposa del regidor y quienes se espera que hagan sus comparecencias iniciales ante el magistrado estadounidense Scott Hacker.

Bernardo Gómez de 46 años de Edinburg, y Edgar De La Garza, de 45 años quien radica en Brownsville, habían hecho previamente sus comparecencias en un tribunal federal.

Según la acusación formal de ocho cargos, presentada el 5 de agosto, las cinco personas presentaron solicitudes fraudulentas para obtener préstamos a través de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).

Los cargos alegan que estos programas de préstamos tenían como objetivo aliviar el impacto económico causado por la pandemia de Covid-19, permitiendo a las pequeñas empresas continuar realizando pagos de nómina y otros relacionados con sus negocios.

﻿