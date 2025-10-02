Detienen en España a empresario de NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, gracias a la emisión de una ficha de búsqueda y localización internacional solicitada a la Fiscalía General de la República (FGR) y activada por Interpol, fue detenido en Madrid, España, Víctor Hugo “N”, señalado por su probable participación en el delito de fraude a través de la empresa “PEAK Growth Capital”.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido enfrenta diversas denuncias en la entidad luego de presuntamente convencer a inversionistas de reinvertir sus ganancias bajo un esquema de atractivos rendimientos, sin entregar posteriormente los beneficios prometidos.

La autoridad estatal precisó que ya se iniciaron las gestiones correspondientes para solicitar la extradición de Víctor Hugo “N” y que pueda enfrentar los cargos en territorio mexicano.