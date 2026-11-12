Detienen en EUA a exfuncionario de Sonora

Juan Alán “N”, de 30 años, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), requerido por la justicia sonorense por peculado y enriquecimiento ilícito fue detenido en Estados Unidos (EUA).

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora logró, mediante trabajos de inteligencia de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y colaboración con autoridades de EUA, la captura del exservidor público por un presunto quebranto de millones de pesos al erario estatal.

Capturado

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Justicia del Estado, informó que la captura se concretó el pasado 10 de noviembre en Los Ángeles, California, y destacó que el imputado contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes, además de una ficha roja de búsqueda internacional.

Además, precisó que el exservidor público es investigado por peculado de aproximadamente 65 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por 120 millones de pesos, delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del Gobierno del Estado de Sonora.

Puesto

De acuerdo con la investigación ministerial, Juan Alán “N” se desempeñaba como auxiliar administrativo de Cecop y, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas por un monto de 65 millones 626 mil 697 pesos, operaciones que sustentan la causa penal por peculado.

Además, enfrenta una segunda orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, investigación en la que también figura su esposa, Andrea Fernanda “N”, quien ya fue detenida, vinculada a proceso y permanece recluida en Sonora.