El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido en Ocotlán, Jalisco, Jonathan “N”, alias “La Rana”, identificado como operador de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada con homicidios y venta de droga en la región.

En redes sociales, las autoridades federales detallaron que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en donde participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

El sujeto fue detenido tras la ejecución de cateos en tres domicilios de la región y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las acciones se realizaron en el marco de una investigación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego.

Agregó que durante este operativo, se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuaremos trabajando de manera coordinada para detener a los generadores de violencia, desarticular las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en Jalisco”, sostuvo el la institución de Seguridad en su cuenta de X.