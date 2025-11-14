﻿﻿
Detienen en Manzanillo a “El Pilas”, ligado a CJNG

Noviembre 14 del 2025
Jaime Tonatiuh “N” es presunto narcomenudista del CJNG. Cortesía
En el marco de la Estrategia de Seguridad Colima Seguro, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Manzanillo, Colima, a Jaime Tonatiuh “N”, “El Pilas” o “X7”, de 26 años, presunto integrante del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, se le vincula como generador de violencia en la región, objetivo prioritario de segundo nivel y posible narcomenudista del CJNG.

Jaime Tonatiuh “N” cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, drogarse en vía pública y violencia familiar.

“El Pilas” era operador de “La China”, quien fungía como halcón y sicario; también se le relaciona con una estructura delictiva liderada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y operada por Francisco “N”, alias “Chacalo”, con funciones de halconeo y distribución de droga en Manzanillo.

Esta célula ha sido vinculada a diversos homicidios en Colima y Villa de Álvarez, así como ejecuciones en el Centro de Santiago, donde se empleó el mismo modus operandi: desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos particulares.

La detención de “El Pilas” ocurrió durante patrullajes de vigilancia en la colonia Lomas del Mar, municipio de Manzanillo, y se le aseguró 68 dosis de metanfetamina y una bolsa de plástico.

