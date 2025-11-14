Detienen en Manzanillo a “El Pilas”, ligado a CJNG

En el marco de la Estrategia de Seguridad Colima Seguro, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Manzanillo, Colima, a Jaime Tonatiuh “N”, “El Pilas” o “X7”, de 26 años, presunto integrante del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, se le vincula como generador de violencia en la región, objetivo prioritario de segundo nivel y posible narcomenudista del CJNG.

Jaime Tonatiuh “N” cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, drogarse en vía pública y violencia familiar.

“El Pilas” era operador de “La China”, quien fungía como halcón y sicario; también se le relaciona con una estructura delictiva liderada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y operada por Francisco “N”, alias “Chacalo”, con funciones de halconeo y distribución de droga en Manzanillo.

Esta célula ha sido vinculada a diversos homicidios en Colima y Villa de Álvarez, así como ejecuciones en el Centro de Santiago, donde se empleó el mismo modus operandi: desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos particulares.

La detención de “El Pilas” ocurrió durante patrullajes de vigilancia en la colonia Lomas del Mar, municipio de Manzanillo, y se le aseguró 68 dosis de metanfetamina y una bolsa de plástico.