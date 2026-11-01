Detienen en mega rodada a 246 motociclistas

Un total de 246 motociclistas fueron detenidos durante el operativo implementado con motivo de la Mega Rodada del Terror 2026, en distintos puntos de la Ciudad de México, luego de que sus conductores incurrieran en diversas faltas al Reglamento de Tránsito y realizaran maniobras que ponían en riesgo su integridad y la de otros usuarios de la vía pública.

Las motocicletas fueron remitidas a diferentes depósitos vehiculares de la capital.

Durante el operativo, los uniformados, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la ciudad, supervisaron el desarrollo del encuentro de motoristas para prevenir accidentes, evitar alteraciones al orden público y detectar posibles conductas delictivas.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la realización de acrobacias y maniobras peligrosas, la falta de casco protector, el traslado de menores de edad y la circulación de motocicletas con más de dos personas a bordo.