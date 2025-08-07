Detienen en Sinaloa a cinco miembros de “Los Mayos”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Culiacán, Sinaloa se implementó un operativo para liberar a una persona privada de su libertad y se detuvieron a cinco de sus captores quienes son integrantes de una célula delictiva vinculada a “los Mayos”.

La víctima pertenecía a la facción “los Chapitos”.

Indicó que en esta acción se aseguraron armas de fuego de alto poder, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).