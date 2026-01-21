Detienen en Tamaulipas al capo “Nacho Vega”

Autoridades federales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a José Ignacio Vega Ruiz de 49 años, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes del Cártel del Golfo y operador financiero, encargado de lavado de dinero, tráfico de drogas, y personas hacia Estados Unidos.

El sujeto está relacionado con el tráfico de armas de la Unión Americana a México. En el 2023, Vega Ruiz fue acusado en el Distrito Sur de Texas, EE. UU., por la importación, distribución y contrabando de varias cargas de narcóticos desde México a EU.

Posteriormente, fue acusado de conspiración, por importar y distribuir narcóticos a los Estados Unidos y gestión de una empresa criminal.

Actualmente es investigado también en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas. Es considerado como fugitivo de autoridades de ese país, con una orden de arresto activa del Distrito Sur de Texas.

De acuerdo con las investigaciones “Nacho Vega”, es cuñado de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador” y al momento de su detención se le aseguraron dos armas de fuego largas, cargadores y cartuchos.