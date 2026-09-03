Detienen extradición a EE. UU. de “El Jardinero”

La extradición a Estados Unidos de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los lugartenientes de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual aspiró a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho, fue detenida de nuevo por un juez.

Alberto Ávila Muñoz, titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió al michoacano una suspensión de oficio y de plano que evita su traslado inmediato a la capital estadounidense hasta que se resuelva uno de los juicios de amparo que interpuso contra su extradición.

El juzgador resolvió lo anterior después de que un Tribunal Colegiado le ordenara dar luz verde a la demanda de amparo indirecto que Flores Silva tramitó en junio, y que en principio desechó de plano debido a que no se trataba de actos de imposible reparación.

Flores Silva es requerido por una Corte de Distrito de Columbia por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, lavado de dinero y tráfico de armas.