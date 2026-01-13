﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Detienen por posesión de drogas al rector de la UAC

Enero 13 del 2026

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Antonio Abud Flores, fue asegurado por agentes de la Policía Estatal y trasladado a la Fiscalía General del Estado.

La detención se debió a que después de una revisión se encontraron en su camioneta varias grapas con polvo blanco, aparentemente cocaína.

Hay una fotografía que circula en redes sociales tomada a distancia y con baja calidad, que muestra a Abud esposado mientras es conducido hacia una patrulla.

Abud Flores quedó a disposición del Ministerio Público, donde se le iniciará proceso por presuntos delitos contra la salud.

﻿