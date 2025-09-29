Detienen presunto jefe de plaza “LFM”

Autoridades federales detuvieron en el Estado de México a Bryan Antonio García “N”, de 27 años y a Edgar de Jesús “N”, de 25.

De acuerdo con las investigaciones, García “N” es integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana, quien está identificado como objetivo prioritario y es jefe de plaza en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay, en el Estado de México.

También es responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo; además, se tiene conocimiento que el día 22 de julio participó en el secuestro de un líder de taxistas de Jilotepec.

Al momento de su detención les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

El Gabinete de Seguridad informó que, resultado del reforzamiento de seguridad, fueron arrestados estos sujetos en posesión de dosis de droga y un arma de fuego, uno de ellos identificado como jefe de plaza de un grupo criminal.

A ambos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.