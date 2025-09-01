Detonan explosivos en banco nacional Compartamos

Una potente explosión ayer domingo provocó diversos destrozos en una sucursal del banco mexicano Compartamos en una zona periférica de la capital peruana, informó la policía. No hubo víctimas.

Es el segundo ataque con explosivos contra esta institución bancaria en medio de una ola de delincuencia en Perú.

Otra explosión en otra sucursal de Compartamos, el viernes en la madrugada, destrozó un cajero y parte de la infraestructura de un puente cercano.

Aunque los bancos no prestan servicio los domingos, tomas de televisoras locales mostraban a trabajadores de limpieza recogiendo cristales y puertas de aluminio rotos, cubriendo con tela amarilla un letrero del banco y colocando plásticos negros sobre la fachada. Dos cajeros automáticos resultaron dañados.

Perú sufre un incremento de la delincuencia, sin que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte le haya puesto un alto, especialmente al creciente número de asesinatos y extorsiones. La prensa local reporta a diario explosiones en casas, autobuses del transporte público, restaurantes, guarderías y escuelas, e incluso en una ocasión en enero contra el edificio del Ministerio Público en la región La Libertad.