Detrás EE. UU. del tercer buque petrolero venezolano

Diciembre 23 del 2025

La Guardia Costera estadounidense seguía persiguiendo al tercer petrolero que intentaba incautar, tras una incursión fallida el domingo, cuando el buque Bella 1 continuó navegando sin detenerse ni disminuir la velocidad. Esto lo reveló un funcionario estadounidense a la agencia AFP.

La “persecución activa” en el Mar Caribe comenzó al día siguiente de que la Guardia Costera estadounidense incautara su segundo buque en dos semanas frente a las costas de Venezuela, donde una enorme flota militar estadounidense está desplegada para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

El 16 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo a los “petroleros sancionados” que salían y llegaban de Venezuela, exigiendo la “devolución de activos estadounidenses”, concretamente petróleo, que Washington acusa a Caracas de haber “robado” presumiblemente en referencia a la nacionalización gradual del petróleo venezolano entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 2000.

