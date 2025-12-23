Detrás EE. UU. del tercer buque petrolero venezolano

La Guardia Costera estadounidense seguía persiguiendo al tercer petrolero que intentaba incautar, tras una incursión fallida el domingo, cuando el buque Bella 1 continuó navegando sin detenerse ni disminuir la velocidad. Esto lo reveló un funcionario estadounidense a la agencia AFP.

La “persecución activa” en el Mar Caribe comenzó al día siguiente de que la Guardia Costera estadounidense incautara su segundo buque en dos semanas frente a las costas de Venezuela, donde una enorme flota militar estadounidense está desplegada para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

El 16 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo a los “petroleros sancionados” que salían y llegaban de Venezuela, exigiendo la “devolución de activos estadounidenses”, concretamente petróleo, que Washington acusa a Caracas de haber “robado” presumiblemente en referencia a la nacionalización gradual del petróleo venezolano entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 2000.