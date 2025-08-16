Detuvieron a “Lord Pádel” tras regresar de Alemania

De un vuelo procedente de Alemania llegó “Lord Pádel” al Aeropuerto Internacional de Cancún, sitio en donde lo arrestaron junto a su pareja, su hijo y un socio, por el probable delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel” tras propinar una golpiza a un instructor en el municipio de Atizapán de Zaragoza en julio pasado, había viajado a Frankfurt junto a su familia.

Tras la agresión en el club Alfa Pádel, Alejandro “N”, su pareja Karen “N”, su hijo Germán “N”, y su socio Othón “N”, eran buscados por las autoridades y el jueves 14 de agosto de 2025 la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) confirmó su captura.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de la Fiscalía mexiquense, tanto Lord Pádel como Othón presentaron recursos de amparo, documentos que mostraron a los agentes que los interceptaron en Cancún tras volver de Europa.