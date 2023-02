Devolver grandeza a la Constitución

En el marco de la ceremonia del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su administración solo ha buscado revertir los cambios que se hicieron durante el periodo neoliberal.

En ese sentido, continuó expresando que al tratar de devolver a la Constitución su grandeza, hoy se lucha por llevar justicia social al pueblo y cero beneficios para unos cuantos; como ejemplo, destacó que tan solo la prohibición de devolver impuestos ha implicado a su administración recuperar 200 mil millones de pesos al año.

López Obrador dijo que “todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Frente a este vergonzoso retroceso, podemos sostener con orgullo que millones de mexicanos hemos logrado reformas con distintivo de honestidad y humanismo”.

Posteriormente, el presidente aseveró que “la Constitución vive en la transformación del México justo, igualitario, fraterno”. Por ello, conminó a los presentes a “seguir luchando por los ideales de la Constitución. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática reformas contrarias al interés publico impuesto durante el periodo neoliberal”.

Más adelante, el Ejecutivo federal mencionó las principales reformas durante el periodo neoliberal cuando se aprobaron modificaciones antipopulares y entreguistas para poder vender bancos, minas, ejidos, empresas, conceder contratos petroleros, energía eléctrica, telecomunicaciones, se privatizaron los cerros, calles, puertos y aeropuertos. Se condonaban impuestos, se restringió la educación pública, se entregó a particulares el régimen de pensiones, se convirtieron deudas privada en públicas. Incluso, se eliminó que la corrupción fuera delito grave.

También reivindicó las principales reformas impulsadas por su gobierno: la ley de austeridad republicana, porque “la austeridad no es un asunto de principios, no es un asunto de administración sino de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Se acordó la ley de extinción de dominio para devolverle al pueblo lo robado, se aprobó la reforma para prohibir devolución de impuestos, “esto nos ha significado 200 mil millones de pesos al año”.

Se estableció la clasificación de robo de combustibles y fraude electoral como delitos graves. Se eliminó el fuero presidencial para que pueda ser juzgado. Revocación de mandato, consulta popular; se aprobó una nueva ley laboral para establecer el voto directo en sindicatos, la ley de salud para atención médica y medicamentos gratuitos.

Para finalizar, López Obrador añadió la cancelación de la mal llamada reforma educativa; reformas a seguridad pública para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública e instituyó la Guardia Nacional.