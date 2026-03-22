Devuelven tres inmuebles a la Reina del Pacífico

La Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, tres inmuebles al sur de la Ciudad de México que le aseguró en 2003 como parte de la averiguación previa 966/MPFEADS/2002 que inició en su contra por delitos contra la salud.

El organismo encabezado por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México documentos que acreditan que canceló el aseguramiento de los inmuebles identificados con los números 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.

Lo anterior, derivado del amparo que la llamada “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa, promovió contra la omisión de la FGR de dar cumplimiento a la diligencia de entrega decretada desde el 17 junio de 2014, en la que se estableció que a la brevedad se realizaran los trámites administrativos para cancelar cualquier situación que pesara sobre los inmuebles.

En julio de 2025, Ávila Beltrán recurrió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, encabezado por María del Carmen Sánchez Cisneros, contra la omisión de dar cumplimiento a la diligencia de entrega.

Sin embargo, la jueza determinó sobreseer el asunto de la sinaloense debido a que de los informes presentados por las autoridades responsables se desprendían acciones para dar cumplimiento a la resolución de junio de 2014.

Inconforme con el fallo, Ávila Beltrán tramitó un recurso de revisión que le tocó conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que revocó la resolución de la jueza y le ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de amparo.