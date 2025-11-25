Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer

Cada 25 de noviembre, el mundo vuelve a poner el foco en una de las problemáticas más graves y persistentes: la violencia contra las mujeres. Aunque se han logrado avances importantes, millones de mujeres y niñas siguen enfrentando agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y digitales. Por ello, esta fecha busca no solo visibilizar la realidad, sino también exigir acciones firmes que permitan construir sociedades más seguras e igualitarias.

Objetivo

Según el Gobierno de México, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar y erradicar todas las formas de violencia de género. Su objetivo es promover la reflexión, impulsar políticas públicas y fomentar la participación ciudadana en acciones que protejan los derechos de mujeres y niñas.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud destaca que esta fecha también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña global que invita a gobiernos, organizaciones y sociedad civil a impulsar iniciativas que generen conciencia y prevengan agresiones.

¿Por qué se conmemora cada 25 de noviembre?

El 25 de noviembre se eligió en honor a las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa-, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo. Su valentía y lucha las convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la opresión y la violencia, y su legado inspiró la creación de esta fecha conmemorativa.