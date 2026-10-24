Día del Médico se festeja el 23 de octubre

En la República Mexicana cada 23 de octubre se conmemora el Día del Médico, una fecha recordada desde 1937 y dedicada a reconocer el papel de los profesionales de la salud en el país y la importancia de visibilizar los avances y áreas de oportunidad a mejorar en el desarrollo y ejercicio médico diario.

Además de reconocer su esfuerzo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, actualmente este festejo anual toma un tono más reflexivo al mirar las problemáticas que envuelve al sector de salud público.

La falta de insumos, la lucha por el aumento salarial y la mejora de infraestructura en unidades hospitalarias, así como las trabas burocráticas en la entrega y abasto de fármacos y medicamentos, impiden a los especialistas realizar sus labores con eficiencia y responsabilidad.

La selección de esta fecha coincide con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas, el 23 de octubre del año de 1833, lo que actualmente conforma la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de un decreto a cargo del médico y entonces vicepresidente de México, Valentín Gómez Farías, este proyecto sentó uno de los antecedentes más importantes en la enseñanza médica moderna e independiente en la Federación.

La fecha fue establecida un siglo después, en 1937 durante la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República Mexicana celebrada en Cuernavaca, Morelos, y obtuvo reconocimiento jurídico en 2020, cuando la declaración se publicó formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuántos médicos hay en México actualmente?

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se estima que este 2026 México tiene 270 médicos en ejercicio por cada mil habitantes, cuando el promedio de los países de la organización es de 390 por cada mil ciudadanos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el primer trimestre del 2026, se contabilizaron un total de 357 mil médicas y médicos ocupados en México, de los cuales 238 son generales y familiares (medicina familiar), mientras que 119 mil cuentan con alguna especialización.