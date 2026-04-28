Día del Niño, fechas de mayor venta de dulces

Una de las cuatro fechas de mayor venta de dulces es el Día del Niño; ya sea chocolates, dulces, paletas, gomitas, pulpas, mazapanes, malvaviscos, los pequeños buscan endulzarse el 30 de abril.

A pesar de los sellos de exceso de calorías, azúcares y sodio, así como de la prohibición en las escuelas, la venta de dulces registró un crecimiento compuesto de 3.6 % en los últimos tres años, luego de crecer en casi 10 % durante la pandemia.

El director del segmento de Confitería en Iscam, Julio Rascón, expuso que el valor del canal de mayoreo de dulces en el 2025 fue de 63 mil millones de pesos, lo que refleja que el mercado crece y se desarrolla, en un país donde consumir dulce es importante en celebraciones y fiestas, además de que se registra desarrollo de productos con menor contenido calórico y de azúcares.

Los chocolates son los productos de mayor venta y crecimiento, ya que representaron el 30% de las ventas del año pasado. Otro de los productos que registran mayor crecimiento en las ventas son los dulces, gomitas y paletas. Aunque el dulce más vendido en México son las bolsas mezcladas que se comercializan en el país.

La celebración significará una derrama económica de 37 mil 500 millones de pesos, lo que beneficiará a 3.6 millones de negocios de juguetes, electrónicos, dulces, chocolates, ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio en general.