Dialogan Beatriz Mojica y Abelina López con Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con la coordinadora estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica, y la exalcaldesa de Acapulco, Abelina López.

A través de X, la líder morenista comentó que el Movimiento de Regeneración Nacional reconoce el compromiso y la labor de todos sus integrantes.

“Me dio mucho gusto conversar con las compañeras Beatriz Mojica, coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y nuestra querida Abelina López”, comentó.

Montiel agregó que “la unidad y seguirá siendo nuestro camino”.

Cabe mencionar que esta reunión se da 10 días después de que dicho partido político anunció a Mojica como coordinadora estatal, con destino a la elección del próximo año.

Luego de su nombramiento, López, quien de igual forma participó en el proceso interno morenista, arremetió contra ella al comentar que “quien festeje está festejando la crónica de una muerte anunciada”.