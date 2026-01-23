Diálogo con PVEM y PT por buen camino

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó los diálogos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con estos dos partidos y aseguró que se va por “buen camino” con los aliados.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero, desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos, Rodríguez refirió que se hizo un ejercicio de exponer, de escuchar y de tener diferentes puntos de vista de lo que se ha planteado.

La secretaria de Gobernación dijo que todavía “no hay una decisión, pero se va avanzando”, y destacó que hay “buen acuerdo político”.

“Estamos en buen camino con los partidos aliados y con todos los integrantes de la Comisión Presidencial”, dijo.

La titular de Segob aseguró que hay un buen ánimo con los partidos políticos, con aporte de ideas. “Ha sido en muy buenos términos como se ha dado este tipo de reuniones”.

Reiteró que se han revisado temas como recursos públicos y número de personas que conforman el Congreso.

“En fin, uno por uno los puntos se está discutiendo, se está escuchando unos a otros, y eso es básicamente.

“Un ejercicio de revisión, digamos así, de las leyes que tienen que ver con la reforma electoral”, comentó.

Sobre la fecha para presentarla, indicó que se verá y agradeció a quienes participaron en los foros para lograr una reforma que fortalezca la democracia.

Sigue en revisión posible disminución de diputados: CSP

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que está en revisión si permanecen el mismo número de legisladores en la Cámara de Diputados (500 en total) o si disminuye. Reiteró que el objetivo de la reforma electoral es que las minorías no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos.

“El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo”, indicó.

Se le cuestionó si definitivamente se va a reducir el número de legisladores y reiteró que ese tema está en revisión.

“No, estamos en esa revisión, las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar, pues esperamos en febrero”, informó.