Diario, 27 menores sufren violencia sexual: ONG

De 2019 a 2023, 9 mil 822 niñas, niños y adolescentes requirieron atención médica por violencia sexual, lo que significa que diariamente 27 niñas, niños y adolescentes llegan a unidades de salud por violencia sexual, señaló Valeria González, coordinadora de la organización civil Alumbra.

En conferencia de prensa virtual, distintas ONG presentaron un catálogo de recursos gratuitos, pedagógicos, didácticos y de capacitación para brindar herramientas a directivos, profesores, administrativos, cuidadores, padres y madres de familia, que les permita abordar el abuso sexual infantil u adolescente con información precisa, actividades de sensibilización y enfoques de prevención efectivos.

Un estudio de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), documentó que niñas y niños de entre tres y cinco años describían agresiones sexuales graves en preescolares públicos y privados. A junio de 2024, se habían documentado 27 casos como estos en 12 estados de la República.

“Entre 2012 y 2023 se registraron 3 mil 534 casos de violencia sexual por personal escolar, es decir diariamente una niña o niño es agredido sexualmente en las escuelas de nuestro país”, señaló Lucía Muédano, de ODI.

El próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2024) del Inegi, 95 % de los delitos sexuales contra menores no se denuncian.

Paulina Amozurrutia, fundadora de la organización Unión Mujer, destacó que éste es un tema tan relevante que la SEP urgió a los estados generar protocolos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual infantil”, subrayó.