Díaz-Canel agradece apoyo a Sheinbaum

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de lo que llamó intentos de Estados Unidos de “asfixiarnos completamente”.

En una inusual intervención televisada ante medios oficiales del país y algunos extranjeros seleccionados, habló de la emergencia que vive su país, luego de que el gobierno de Donald Trump prohibiera el suministro de petróleo a la isla.

Cuestionado sobre el apoyo que han recibido, Díaz-Canel señaló que tenía una lista de los líderes y gobiernos que se han solidarizado con la nación caribeña.

Mencionó así al movimiento Morena, al presidente Vladimir Putin, la Cancillería rusa, a China, al portavoz ruso Dmitri Peskov, al gobierno de Venezuela, algunos eurodiputados, al secretario general del partido de gobierno sudafricano, el congreso nacional africano.

“Incluso en los peores momentos de las relaciones, siempre ha habido un grupo de personas que ha mantenido abiertos los canales de comunicación entre Cuba y Estados Unidos. Pero nuestra inalterable postura histórica, que se remonta a las políticas de Fidel Castro, es que Cuba está dispuesta a dialogar sobre cualquier tema, pero sin presiones, condiciones ni injerencias, en igualdad de condiciones y con respeto a nuestra soberanía”, expreso el presidente Miguel Díaz-Canel.