Díaz Mena respalda reforma electoral

Ante empresarios, el gobernador Joaquín Díaz Mena fijó su postura sobre la reforma electoral y convocó a que participen para “construir el mejor Yucatán”.

El mandatario llamó al sector empresarial a asumir a Yucatán como un proyecto común y respaldó la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum como un paso para fortalecer la democracia y optimizar recursos públicos.

Ante la dirigencia de Coparmex Yucatán para el periodo 2026-2027, el gobernador Díaz Mena llamó a las y los empresarios a mirar a Yucatán como la empresa más importante que compartimos todos y a asumir, desde la corresponsabilidad, la construcción de un futuro de mayor industrialización, empleos dignos e innovación.

El titular del Ejecutivo estatal también respaldó la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum, al señalar que contempla cambios orientados a fortalecer la representación democrática, optimizar los recursos públicos y mejorar el funcionamiento del sistema electoral del país.

Ante integrantes del sector empresarial, el mandatario destacó que las obras estratégicas que se desarrollan en la entidad constituyen las bases para que las nuevas generaciones vivan una etapa de industrialización, empleos dignos, innovación, despegue turístico y prosperidad compartida.

Afirmó que cada inversión, cada proyecto y cada decisión deben tener un propósito superior: construir el mejor Yucatán de todos los tiempos.