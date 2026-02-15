Dice director que no se retirará de su cargo

Luego de su despido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retirará de su cargo.

Anunció que encabezará una jornada de “Protesta con propuesta”, y dijo que permanece en sus oficinas “rodeados por las cloacas de la @SEP_mx.” porque “¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!”.

El viernes, Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

A pesar de que la SEP confirmó su remoción, Arriaga Navarro decidió defender su cargo frente a la dependencia y llamó a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto.

Además, Arriaga arremetió contra la institución acusándola de tener “dos rostros”. Por un lado, dijo, hay compromiso, transformación y justicia, por el otro, agregó, está el cinismo y el “puño”.