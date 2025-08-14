Dice José Ramón López que “no hereda pleitos”

Tras la controversia por los viajes al extranjero de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán respondió por medio de redes sociales a una acusación lanzada por Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, donde criticó el viaje a Japón de “Andy” López Beltrán.

“Si no aclaraba que los 7500 diarios del hotel incluían el desayuno, me cae que no le creía que vive ‘en la justa medianía como recomendó Benito Juárez’. Bien ahí. Jamás había visto una aclaración tan puntual. Es obvio que tenga dinero, si se nota que es bien inteligente”, escribió Calderón Zavala como respuesta a la aclaración del secretario de Organización de Morena, donde aseguró que en el polémico viaje “Andy” se trasladó en aerolíneas comerciales.

Ante la crítica, José Ramón salió en defensa de su hermano y publicó una foto de la familia de Calderón viajando en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, a lo que Calderón Zavala dijo: “Mi padre llegó a trasladarse en helicóptero presidencial porque era presidente (así funciona en muchos países), y llegué a acompañarlo en ocasiones. Mientras yo puedo explicar eso sin problema, ustedes no han podido explicar cómo se enriquecieron durante el sexenio de tu papá”.

José Ramón López Beltrán revive polémica con hijo de Calderón en redes sociales

Con tales acusaciones bajo los reflectores, los hijos de los expresidentes acapararon la atención en redes sociales, donde varios aseguraron que “habían heredado las rencillas de sus padres”.

Por este motivo la cuenta de X de José Ramón López Beltrán continúa bajo la lupa, pues de nueva cuenta aclaró la polémica con el hijo de Felipe Calderón y referente a la controversia puntualizó: “Esto no es ninguna ‘dinastía presidencial’, no estamos en la antigua China ni en el régimen neoliberal de antes. A mí no me heredan ni heredo pleitos. No odio. Solo dije lo que pienso”.

Asimismo, recalcó que su respuesta anteriormente se debió a que recordó que “Felipe Calderón no ‘llegó’ a la presidencia: se la robó con un fraude electoral”, sin ningún trasfondo, como se había asegurado en distintos medios.