Dice Rixi que jamás va a reconocer los resultados

La candidata presidencial hondureña del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció que saldrán a las calles en “poco tiempo” por el fraude que aduce durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, y que “jamás” aceptará los resultados.

“Vamos a estar en las calles, ya lo verán en poco tiempo”, subrayó Moncada durante una asamblea extraordinaria de las bases de Libre en la ciudad de Suguatepeque, en el centro de Honduras.

Acompañada del coordinador general de Libre, el derrocado expresidente Manuel Zelaya, expresó: “Jamás reconoceremos las elecciones de la trampa, argucia, artificio y del engaño al pueblo hondureño. Y estamos del lado de nuestro pueblo, del que votó por nosotros y también del lado del pueblo que no votó por nosotros, coaccionado, amenazado, asediado”.

Además, la líder de Libre emprendió de nuevo contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber anunciado a pocos días de las elecciones su apoyo al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, e indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena en la cárcel.