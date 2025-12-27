Dice Trump tener la última palabra sobre plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.

“Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene”, afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Político.

Está previsto que Trump reciba el domingo a Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario estadounidense pasa las vacaciones navideñas, con el objetivo de discutir el nuevo plan que están elaborando Kiev y Washington para detener la guerra.

El republicano expresó su confianza en que la reunión del fin de semana sea productiva. “Creo que le irá bien”, dijo Trump, quien también señaló que el resultado podría ser positivo para el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien espera hablar “pronto”.

Zelenski mantuvo el jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania.

El plan de paz de 20 puntos, que según Zelenski está listo en un 90 % y que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

Objetivos yihadistas atacados fueron “diezmados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista al medio Político que los ataques que ordenaron contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Nigeria aniquilaron sus campamentos.

“Lo iban a hacer antes”, dijo Trump. “Y yo dije: ‘No, vamos a dar un regalo de Navidad’... No creían que eso iba a suceder, pero los golpeamos con fuerza. Todos los campamentos fueron diezmados”.

Estados Unidos bombardeó objetivos de la IE en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”.