Dichos de Carter abren una oportunidad para México

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que las declaraciones de la “zar antidrogas” de Estados Unidos, Sara Carter, lejos de ser un ataque contra México, “son la oportunidad para demostrarle al mundo que en nuestro país hay Estado de cerecho”.

En conferencia de prensa, señaló que más allá de litigar o no con los funcionarios de nuestro vecino del norte y principal socio comercial, la solución es romper el pacto de impunidad.

“La zar zntidrogas reconoce la colaboración para perseguir narcotraficantes, lo dice textualmente, pero también reclama que solo es para narcotraficantes y no para políticos vinculados con el narcotráfico. La solución es evidente, la solución es clara, hay que romper el pacto de impunidad para que esta crisis de inseguridad que lastima a México se frene”, afirmó desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sostuvo que la inseguridad que padece el país “es un problema que lastima, destruye y ofende a las familias”.

“Investigar, detener y sancionar a políticos ligados con el narcotráfico es una obligación legal y ética del Estado mexicano. No hay en términos éticos y tampoco legales por qué seguir encubriendo a políticos ligados con el narcotráfico”, destacó.

La solución, consideró, es romper el pacto de impunidad, y aseveró que toda posibilidad de estar metido en el huachicol, coludido con los cárteles o negociando con los delincuentes “tiene que sancionarse”.