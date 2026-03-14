Dictan 16 años de prisión a “Fer Italia” por violación

Un juez del Poder Judicial del Estado de México (Edomex) dictó sentencia de 16 años de prisión a Luis Fernando “N”, conocido como generador de contenido o influencer “Fer Italia”, al ser encontrado culpable del delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó los datos de prueba sobre el ilícito que cometió el sujeto, en dos ocasiones, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en el municipio de Huixquilucan.

En los juzgados penales de Tlalnepantla, el agente del Ministerio Público (MP) de la FGJEM narró que uno de los hechos ocurrió el 11 de enero del 2024, cuando “Fer Italia” llevó a su víctima con base en engaños para cometer la violación.

El segundo hecho sucedió el 22 de marzo, también del 2024. En esa ocasión, el hoy sentenciado amenazó a la adolescente con difundir videos y fotografías, según informan, de índole sexual de ella y al llevarla al mismo domicilio, la agredió sexualmente.