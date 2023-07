México, DF * El Universal. Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Néstor Moreno, ex director operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el delito de enriquecimiento ilícito.



De acuerdo con las fuentes consultadas, se pudo demostrar que el funcionario obtuvo 30 millones de pesos sin que pudiera comprobar el origen lícito de ellos.



El juzgador encargado del caso consideró que las pruebas de descargo que el acusado presentó fueron insuficientes para comprobar su inocencia.



El auto de formal prisión fue emitido por el juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 224 del Código Penal Federal.



Junto con la resolución, la juez ordenó la apertura del procedimiento ordinario, la identificación administrativa del procesado y la suspensión de sus derechos.



La juez consideró que las pruebas presentadas por la PGR son suficientes para justificar la apertura del juicio.



La medida fue tomada al considerar que el ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de su cargo, incrementó indebidamente su patrimonio en más de treinta millones de pesos.



También se desecharon las pruebas periciales en contabilidad y grafoscopía que ofreció la defensa, por no ser concluyentes en los temas que se pretendía desvirtuar.



Tras la resolución, Néstor Moreno cuenta con el término de tres días para apelar dicha decisión, a fin de que un Tribunal Unitario en Materia Penal del Distrito Federal revise la legalidad de la resolución o pueden recurrirla a través del juicio de amparo, en cualquier momento.