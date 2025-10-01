Dictan prisión oficiosa a exfuncionario aduanero

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Ricardo Humberto Hernández Coronado, un exfuncionario aduanero detenido hace unos días por su presunta relación con el caso del fallido operativo “Rápido y Furioso”, implementado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El exfuncionario fue detenido en Hermosillo, Sonora, luego de que agentes de la Policía Federal le cumplimentaron una orden de aprehensión, informó la FGR.

Indicó que luego de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), el juez determinó procesar a Hernández Coronado, por su probable responsabilidad en el delito de introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.