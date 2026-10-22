Dictan prisión preventiva a César Jáuregui

Un juez dictó prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de su posible participación en el delito de traición a la patria.

En un comunicado, la FGR señaló que integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), solicitaron la vinculación a proceso, tras la exposición de argumentos y aportar alrededor de 150 datos de prueba.

Durante la audiencia que se efectuó de manera parcialmente privada por motivos de seguridad nacional, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional y se realizará el próximo sábado 24 de octubre.

En el caso de César Jáuregui hay un dato que casi nadie sabe pero que es importante: Luis Villegas, abogado y vocero del exfiscal, es personaje muy cercano y compadre de Cruz Pérez Cuéllar, próximo aspirante a la gubernatura de Morena.

La relación complicaría mucho el escenario para la 4T en Chihuahua porque habría una “guerra civil” interna, ya que Cruz estaría torpedeando el discurso de “soberanía nacional” de la presidenta Sheinbaum.

Jáuregui Moreno fue detenido el pasado fin de semana luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión, posterior a que en el fuero común se ejecutó un mandamiento judicial en su contra.