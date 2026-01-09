Dictan prisión preventiva a Eduardo Gómez

Un juez de Control dictó prisión preventiva de oficio a Eduardo Enrique Gómez García, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

El Ministerio Público Federal acusó a Gómez García del desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Ante ello, la defensa del exservidor público solicitó al juez la duplicidad del plazo para recabar pruebas en favor de su defendido.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo Enrique Gómez García suscribió contratos de servicios para diversos penales federales del país que García Luna tenía a su cargo.